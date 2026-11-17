Diversi quotidiani questa mattina si dedicano al futuro della nazionale, dopo la netta sconfitta in casa del Belgio. Uno dei punti cardine è la solidità difensiva, considerando il 4-1 appena patito a Bruxelles contro la squadra guidata da Van Bommel.

"Non è una questione di interpreti, per quanto riguarda la difesa, ma è pure un problema di chimica da trovare - secondo Tuttosport -: alcuni elementi chiave, come Bastoni e il romanista Mancini, giocano in maniera differente nel club e lo stesso Scalvini si sta adattando a Bergamo con Sarri. Servirà un po’ di tempo, ma urge evitare che Donnarumma prenda così tanti tiri: quelli in porta del Belgio domenica sono stati 10, addirittura 22 i tiri totali. Numeri che spiegano almeno in parte una debolezza da cancellare: Mancini non ha la bacchetta magica, ma ha già le idee chiare su come porre rimedio".