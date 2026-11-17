Pau Quesada, allenatore del Real Madrid Femenino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Women's Champions League contro l'Inter ha spiegato chiaramente quello che vuole dalle sue ragazze domani sera al Di Stefano: "Dobbiamo ritrovare la stessa forma mostrata l'altro giorno contro il Paris FC, quando la squadra si sentiva a proprio agio sia in attacco che in difesa. È questa la versione della squadra che vogliamo vedere domani, perché sono un avversario ostico, un avversario contro il quale dobbiamo schierare un Real Madrid molto forte per conquistare i tre punti che vogliamo e desideriamo".

Quesada aggiunge: "Quello che vogliamo è evitare alti e bassi, raggiungere la costanza, la solidità e l'equilibrio di cui una squadra ha bisogno per competere per i titoli. È qualcosa che stiamo analizzando e su cui stiamo lavorando. Ci sono fasi delle partite, come contro l'Athletic Club o il Badalona, ​​in cui sembra che la vittoria sia vicina, e poi improvvisamente due o tre azioni cambiano completamente la partita. Al contrario, in Champions League, si riesce a mantenere quell'equilibrio per tutti i 90 minuti, sia in fase offensiva che difensiva. È qualcosa su cui vogliamo lavorare e che dobbiamo sviluppare come gruppo per essere costanti ogni tre giorni".