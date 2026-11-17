Contro l'Inter, domenica alla ripresa del campionato di serie A, l'Atalanta riavrà sia Raoul Bellanova che Giacomo Raspadori. Entrambi i giocatori sono tornati ad allenarsi in gruppo a Zingonia nel pomeriggio. L'esterno difensivo ex della partita ha giocato l'ultima volta col Frosinone lo scorso 26 ottobre, uscendo intorno alla mezz'ora per una distrazione muscolare di basso grado all'adduttore lungo della coscia sinistra.
Raspadori ha accusato lo stesso problema ma al bicipite femorale destro, procuratosi calciando il rigore contro il Pafos in Conference League il 15 ottobre. Si tratta di una ricaduta dell'infortunio già patito il 28 settembre in Turchia con la nazionale italiana in Nations League.
Sezione: L'avversario / Data: Mar 17 novembre 2026 alle 18:15 / Fonte: Ansa.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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