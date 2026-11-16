Dopo due giornate di pausa, l’Atalanta tornerà al lavoro domani, martedì 17 novembre nel centro sportivo di Zingonia, per preparare la sfida contro l’Inter, in programma domenica alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. La sosta per le Nazionali ha condizionato la preparazione della squadra di Maurizio Sarri, che nelle ultime sedute ha dovuto fare i conti con un organico particolarmente ridotto. Sono stati infatti dodici i giocatori convocati dalle rispettive selezioni, ai quali si sono aggiunti sette indisponibili per infortunio. Il tecnico ha potuto così lavorare soltanto con sei elementi della rosa. La situazione dovrebbe migliorare nei prossimi giorni con il rientro progressivo dei nazionali, che torneranno a disposizione in base alla conclusione dei rispettivi impegni e in base ai tempi necessari per raggiungere Bergamo.

Kristensen, Bellanova e Raspadori verso il recupero

Uno dei temi principali della settimana sarà la situazione dell’infermeria. L'Atalanta spera infatti di recuperare tre giocatori in vista della partita contro l'Inter: Thomas Kristensen, Raoul Bellanova e Giacomo Raspadori. I tre calciatori sono sotto osservazione da parte dello staff medico, che ne valuterà le condizioni nei prossimi giorni per capire se potranno tornare ad allenarsi con il gruppo ed essere a disposizione di Sarri per la sfida di domenica. Sarebbero tre recuperi molto preziosi in vista della partita contro l'Inter.