Zero minuti per Carlos Augusto nell'ultima partita del 2026 del Brasile, una passeggiata contro Singapore terminata con il risultato reboante di 7-0. I verdeoro hanno archiviato la pratica dopo 21' con la tripletta di Vinicius Junior, poi al 31' Endrick ha messo a referto il poker. Nella ripresa, la squadra di Carlo Ancelotti ha completato la goleada grazie alle reti di Estevao, Rayan e all'autorete di Suhaimi.

Il giocatore dell'Inter, come detto, ha guardato il festival del gol interamente dalla panchina, dopo aver giocato 90' non indimenticabili nel test perso dalla Seleçao contro il Giappone.