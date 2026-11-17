Zero minuti per Carlos Augusto nell'ultima partita del 2026 del Brasile, una passeggiata contro Singapore terminata con il risultato reboante di 7-0. I verdeoro hanno archiviato la pratica dopo 21' con la tripletta di Vinicius Junior, poi al 31' Endrick ha messo a referto il poker. Nella ripresa, la squadra di Carlo Ancelotti ha completato la goleada grazie alle reti di Estevao, Rayan e all'autorete di Suhaimi.
Il giocatore dell'Inter, come detto, ha guardato il festival del gol interamente dalla panchina, dopo aver giocato 90' non indimenticabili nel test perso dalla Seleçao contro il Giappone.
Sezione: Focus / Data: Mar 17 novembre 2026 alle 12:56
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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