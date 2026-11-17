Nei prossimi giorni, secondo quanto svelato da Sky Sport, è previsto un contatto tra l'Inter e l'agente di Hakan Calhanoglu per mettere sul tavolo i numeri dell'eventuale rinnovo contrattuale. Il dialogo tra le parti, cominciato a settembre, avrà un nuovo passaggio a breve, nel contesto di una reciproca volontà di fare un tentativo per trovare una soluzione che accontenti tutti. Il club nerazzurro, spiegano i colleghi, è intenzionato a proporre un'offerta importante che consenta al centrocampista turco di mantenere il suo stipendio al livello economico di quello attuale.