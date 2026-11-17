Non c'è pace per Moise Kean. L'attaccante del Como ha dovuto fermarsi nuovamente a causa di un problema alla tibia accusato durante l'allenamento, come comunicato dallo stesso club lariano: "Il calciatore si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La priorità del Club è sostenere Moise nel suo percorso di recupero. Como 1907 fornirà aggiornamenti non appena avrà ulteriori informazioni da condividere", la nota della società. Kean è fermo dall'inizio di ottobre dopo aver messo insieme appena sei presenze con la maglia biancoblu in questa prima parte di stagione.