Non c'è pace per Moise Kean. L'attaccante del Como ha dovuto fermarsi nuovamente a causa di un problema alla tibia accusato durante l'allenamento, come comunicato dallo stesso club lariano: "Il calciatore si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La priorità del Club è sostenere Moise nel suo percorso di recupero. Como 1907 fornirà aggiornamenti non appena avrà ulteriori informazioni da condividere", la nota della società. Kean è fermo dall'inizio di ottobre dopo aver messo insieme appena sei presenze con la maglia biancoblu in questa prima parte di stagione.
Sezione: Il resto della A / Data: Mar 17 novembre 2026 alle 19:42
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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