La Supercoppa Italiana torna in gara unica dopo diverse edizioni in cui a partecipare erano 4 squadre: quest’anno, inoltre, la partita torna a giocarsi in Italia dopo anni in cui si è sbarcati in Arabia Saudita. A sfidarsi saranno l’Inter vincitrice dello Scudetto e la Lazio seconda classificata in Coppa Italia, visto che la coppa nazionale è stata vinta proprio dai nerazzurri.

I prezzi dei biglietti settore per settore

Da domani, mercoledì 18 novembre, sarà possibile fare i biglietti esclusivamente sul sito di Vivaticket: chiaramente lo stadio sarà diviso a metà, questi sono i prezzi.

Poltroncina Rossa Centrale (P-R) 350,00€

Poltroncina Rossa (O-S) 250,00€

Poltroncina Rossa (N-T) 220,00€

Primo Rosso Centrale (B-M-H-V) 190,00€

Primo Rosso (A-L-I-Z) 170,00€

Primo Rosso Laterale 135,00€

Tribuna Arancio Centrale (160 - 162) 250,00€

Poltroncina Arancio Centrale X 230,00€

Poltroncina Arancio Centrale (161-159) 210,00€

Tribuna Arancio Centrale (164 - 158) 190,00€

Poltroncina Arancio (163-157) 170,00€

Primo Arancio (155-156-165-166) 150,00€

Primo Arancio Laterale 110,00€

Primo Verde 90,00€

Primo Blu 90,00€

Secondo Rosso Centrale 140,00 €

Secondo Rosso 120,00 €

Secondo Rosso Laterale 90,00 €

Secondo Arancio Centrale 130,00 €

Secondo Arancio 110,00 €

Secondo Arancio Laterale 80,00 €

Secondo Verde 50,00 €

Secondo Blu 50,00 €

Terzo Rosso Centrale Verde Nord/Blu Sud 50,00 €

Terzo Rosso Verde Nord/Blu Sud 45,00 €

Terzo Verde 40,00 €

Terzo Blu 40,00 €

I bambini al di sotto dei 5 anni possono entrare gratis.

Le fasi di vendita per i tifosi nerazzurri

Dalle 10 alle 13 di domani, 18 novembre, gli abbonati della stagione 2026/27 al secondo anello verde possono comprare fino a 4 biglietti a testa nello stesso settore; dalle 15 in poi, la vendita sarà estesa a tutti gli abbonati interisti. Dalle 12 alle 23:59 del giorno dopo anche i Soci Inter Club Plus potranno assicurarsi 4 tagliandi, purché siano attivi entro il 17 novembre. Dal 20 novembre al 1 dicembre, infine, ci sarà la vendita anche per i Soci Inter Club Base. Dal 2 dicembre in poi ci sarà la vendita libera, se saranno rimasti ancora tagliandi invenduti.