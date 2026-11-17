Con il gol siglato al Belgio, Francesco Pio Esposito ha raggiunto quota 10 in nazionale in 15 partite. Un bottino straordinario in rapporto alle gare disputate, a soli 21 anni. Come ricorda il Corriere dello Sport, ha appena raggiunto Barella, Frattesi, Cassano, Carapellese, Lorenzo Insigne e Zola.

"Meglio di lui in azzurro aveva fatto solo Roberto Bettega, realizzando 14 reti nelle prime 15 in Nazionale tra il 1975 e il 1977 - riporta il quotidiano -. Unica pecca la statistica record: rigore fallito dopo l’errore di suo fratello Sebastiano con la Francia. Due fratelli che sbagliano un rigore a testa in due partite consecutive con la Nazionale potrebbe essere un evento mai accaduto. Solidarietà di famiglia".

