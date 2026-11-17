Grande attenzione in casa Inter per quel che riguarda il tema degli infortunati. I nerazzurri stanno recuperando alcuni giocatori, ma durante la sosta ne hanno persi degli altri. Su Tuttosport si prova oggi a fare il punto. Partendo da Lautaro Martinez.

"Ieri il capitano, fuori per infortunio dal 13 ottobre, ha lavorato ad Appiano Gentile insieme agli altri infortunati (Stankovic e Bonny) o reduci da noie muscolari (Thuram). Oggi è probabile che Lautaro non lavori ancora col gruppo che riprenderà ad allenarsi dopo i giorni liberi concessi da Chivu, e magari seguirà lo stesso programma anche domani, quando si aggregheranno quasi tutti i nazionali (gli ultimi giovedì saranno Carlos Augusto e Zielinski), però se tutto andrà come deve, l'argentino potrebbe essere in panchina domenica a Bergamo contro l'Atalanta".