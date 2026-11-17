Il sindaco di Milano Giuseppe Sala attacca duramente il presidente del Senato Ignazio La Russa, accusandolo di voler riscrivere la storia del fascismo e di raccontare “una grande balla” ai cittadini sulla possibilità di mantenere San Siro accanto al nuovo stadio di Inter e Milan. Ospite lunedì 16 novembre della trasmissione 'Iceberg' su Telelombardia, il primo cittadino non ha risparmiato critiche alla seconda carica dello Stato, tornando sulle recenti polemiche storiche e sul futuro del Giuseppe Meazza. Sala è particolarmente caustico nel commentare delle dichiarazioni di La Russa dello scorso 13 novembre, quando, ddurante un incontro con gli studenti a Palazzo Marino, quando aveva sostenuto che “è il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista”: "La Russa ogni tanto butta lì le cose. Io lo rispetto meno quando vuole riscrivere la storia del fascismo, quello mi fa veramente incazzare".

La storia mi darà ragione

Ma anche sulla questione stadio il pimo cittadino non le manda di certo a dire: "Quando dice teniamo anche due stadi dimostra di non sapere nulla di urbanistica. Non ci sarà mai una VAS, cioè una Valutazione ambientale strategica, che permette la vicinanza di due stadi da 70-80mila persone. E poi, chi va a raccontare agli abitanti del quartiere che hanno due stadi con eventi continui 365 giorni all’anno? Non si può. Chi sostiene i due stadi fa del male ai milanesi. Dovete sapere chi vi dice la verità e chi vi dice le balle. Il presidente del Senato vi dice una grande balla in questo momento”. Ma anche i candidati sindaci del centrosinistra Mario Calabresi e Pierfrancesco Majorino, anche loro favorevoli al mantenimento del Meazza, vengono messi in riga: "Capisco meno mettere in discussione decisioni già prese, come lo stadio, perché questo fa il gioco della destra. Accetto che si vogliano prendere le distanze, però c’è modo e modo. Sullo stadio penso che la storia mi darà ragione".