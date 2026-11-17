Oggi termina la sosta nazionali, con gli occhi puntati soprattutto su Zielinski, verosimilmente in campo stasera in Polonia-Svezia nonostante gli ultimi giorni turbolenti circa un fastidio alla pianta del piede.

Focus di nuovo su campionato e Champions. In vista di Atalanta-Inter, Chivu ritrova completamente Stones e Jones, ma ci saranno da monitorare Thuram, Akanji e, soprattutto, Lautaro.