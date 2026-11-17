L’Inter la scorsa estate ha dovuto fare i conti con la cessione al Real Madrid di Denzel Dumfries. L’olandese aveva una clausola rescissoria per cui i nerazzurri non hanno potuto far nulla, se non concentrarsi per trovare un sostituto all’altezza. L’allora direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin parevano aver scelto Marco Palestra ma il Chelsea ha sbaragliato la concorrenza assicurandoselo per 55 milioni più bonus. I dirigenti nerazzurri si sono rivolti poi ad Anan Khalaili che però, al momento delle visite mediche non ha ottenuto l’idoneità. L’Inter quindi, dopo alcune settimane di trattative, si è assicurata Djed Spence dal Tottenham.

Tutte le cifre e i bonus dell’affare

Calcio e Finanza ha avuto accesso ai documenti ufficiali dell'operazione: i nerazzurri hanno pagato l’inglese 30,75 milioni di euro di parte fissa. Questo pagamento avverrà in tre tranche da 10,25 milioni ciascuna: la prima è stata già versata entro un mese dall'arrivo del giocatore, la seconda andrà corrisposta entro l’1 agosto 2027 e l’ultima entro un anno dopo. Ci sono ben cinque condizioni riguardanti i 5,125 milioni di bonus previsti: la prima è di 512.500 euro per ogni campionato vinto dall’Inter, può scattare solo 2 volte, per un totale di poco più più di un milione. Altre tre riguardano il cammino dell’Inter in Champions League: 512.500 euro se la squadra di Chivu dovesse arrivare in semifinale, anche questo può scattare solo due volte. Un ulteriore bonus prevede il pagamento di 1,025 milioni se i nerazzurri dovessero conquistare la coppa dalle grandi orecchie. Tutti questi bonus, scatteranno solo se Spence avrà disputato almeno il 50% di gare disputate dalla squadra. Infine, c'è un bonus legato al suo rendimento: altri 512.500 euro andranno agli Spurs se Spence riuscirà a fare 30 o più tra gol e assist. Se dovessero verificarsi tutte queste condizioni, l’Inter finirebbe per pagare il laterale 35,875 milioni di euro.

Percentuale sulla futura rivendita

Il club londinese, tra l'altro, vanta anche una percentuale sulla futura rivendita del 10,25% da versare entro 30 giorni dalla chiusura dell'affare. Il diritto non ha limiti temporali e varrà in tutti i casi, anche se Spence venisse scambiato con altri giocatori, ceduto in prestito con diritto o obbligo di riscatto o venduto con pagamento rateizzabile.