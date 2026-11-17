La sosta per le Nazionali sta per terminare. Mancano ormai soltanto le ultime partite internazionali, poi da domani per l'Inter sarà tempo di tornare a concentrarsi sul campionato e, successivamente, sulla Champions League. I nerazzurri si preparano ad affrontare un periodo particolarmente intenso, con tanti impegni ravvicinati e una stagione ancora tutta da indirizzare. Ma quali sono i pro e i contro con cui la squadra di Chivu si presenta alla ripresa?
I contro
Il primo aspetto da considerare è il momento in cui è arrivata la sosta. L'Inter stava attraversando probabilmente il suo miglior periodo di forma della stagione. Dopo la sconfitta nel derby, la squadra ha reagito mostrando segnali di crescita evidenti. Le vittorie contro Feyenoord e Como, al di là dei risultati, hanno restituito un'immagine di una squadra finalmente convincente, capace di ritrovare a tratti quella vecchia Inter quasi "ingiocabile". Mentalità, solidità e qualità del gioco: le risposte che i tifosi aspettavano erano finalmente arrivate. Peccato essersi fermati proprio sul più bello.
Non sono mancati, però, gli aspetti negativi. La pausa ha portato con sé anche diversi problemi fisici che tengono in apprensione lo staff nerazzurro. Akanji ha accusato un piccolo problema, mentre resta da monitorare la situazione di Zielinski, che dovrebbe comunque scendere in campo questa sera. Thuram ha lasciato il ritiro della Francia, Bonny non è partito per gli impegni internazionali a causa di un infortunio e Stankovic è stato rispedito a casa dalla Serbia per una lesione muscolare. A questi si aggiunge Spence, che nei primi giorni di lavoro con l'Inghilterra si è allenato a parte. Un bilancio certamente non ideale.
I pro
Tra le note positive c'è invece il tempo guadagnato da Lautaro Martinez. L'argentino ha potuto proseguire il proprio percorso di recupero e questa settimana in più potrebbe rivelarsi preziosa. La convocazione per Atalanta-Inter appare sempre più probabile, anche se resta da capire quale potrà essere il suo effettivo impiego. Un recupero fondamentale per una squadra che ha bisogno del proprio capitano nel momento più importante della stagione.
La sosta è stata utile anche a Jones e Stones, che hanno avuto ulteriore tempo per ritrovare la migliore condizione fisica. Entrambi erano già tornati a disposizione per Inter-Como, ma il lavoro ad Appiano Gentile dovrà permettere loro di tornare a essere protagonisti e soprattutto risorse importanti per la causa nerazzurra. Da segnalare anche il recupero di Luis Henrique, un'altra pedina che potrà tornare utile nelle prossime settimane.
Le Nazionali, inoltre, hanno regalato indicazioni interessanti. La copertina spetta sicuramente a Pio Esposito, autore di tre gol complessivi contro Francia e Belgio. Un bottino importante che conferma il momento positivo dell'attaccante e lo candida concretamente per una maglia da titolare alla ripresa. Sorriso anche per Sucic, a segno con la Croazia, mentre Barella, Bastoni e Dimarco hanno offerto una grande prestazione contro la Francia, salvo poi non ripetersi nella successiva sfida contro il Belgio.
Adesso, però, è arrivato il momento di fare sul serio. La trasferta di Bergamo contro l'Atalanta si preannuncia tutt'altro che semplice: affrontare una partita di questo livello dopo una sosta per le Nazionali non è mai banale. L'Inter dovrà ritrovare immediatamente ritmo e intensità, gestendo al meglio le energie e le condizioni dei tanti giocatori impegnati con le rispettive selezioni. Davanti ai nerazzurri c'è un vero e proprio tour de force, tra campionato e Champions League. Un passaggio cruciale della stagione, nel quale sarà fondamentale dare continuità alle ultime prestazioni e sfruttare al meglio i recuperi. L'Inter riparte con qualche incognita, ma anche con diverse buone notizie. Ora la parola torna al campo: le prossime settimane potrebbero indirizzare definitivamente la stagione.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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