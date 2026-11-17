La Nazionale è lo specchio del calcio italiano. A dirlo è Dario Canovi, decano degli agenti sportivi, parlando a Tuttomercatoweb.com della pesante sconfitta subita dagli azzurri domenica scorsa sul campo del Belgio: "Le grandi squadre nascono da un grande centrocampo e il Belgio lo ha - le sue parole -. In Nazionale si vede il vero De Bruyne, noi abbiamo contrapposto calciatori che non possono certo essere considerati di pari livello. L'Italia è una squadra che esprime i valori del calcio italiano, guardate anche sul piano fisico: il Belgio ci ha sovrastato".

Insomma, Roberto Mancini non può fare miracoli, secondo Canovi: ""E un bravo allenatore, ma il materiale a disposizione è questo. E quando incontriamo le squadre che giocano il calcio attuale si vedono i valori. Mi spaventa vedere quale sarà il programma del nuovo presidente federale", ha concluso.