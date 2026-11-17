Ieri sera, al Berit Sitterstadion di San Gallo, Ricardo Rodríguez ha raggiunto ufficialmente le 150 presenze con la Nazionale della Svizzera tagliando il traguardo dopo essere entrato in campo al 72' minuto della sfida di Nations League vinta 4-0 dai rossocrociati contro la Scozia. Un record che anche Manuel Akanji ha voluto celebrare pubblicando su Instagram un messaggio di complimenti al proprio compagno di squadra: "Leggenda, che traguardo", ha scritto il difensore dell'Inter.