Vietate ai tifosi le prossime due trasferte del Bologna. È decisamente duro il provvedimento del Ministero degli Interni nei confronti dei tifosi della squadra di Vincenzo Italiano, che si vedono così costretti a rinunciare ad assistere dal vivo alla gara contro la Lazio di domenica prossima e a quella contro l’Inter, a Milano, il 4 gennaio. Il provvedimento arriva dopo gli scontri di Udine, quando tra ultras e forze dell’ordine per diversi minuti è scoppiato il caos, lasciando feriti nell’uno e nell’altro schieramento; è stato inoltre vietato l’accesso in ogni altro settore dello stadio a tutti i residenti in provincia di Bologna.

Puntuale è arrivato il commento rabbioso della Curva Bulgarelli, cuore del tifo felsineo, che tramite i suoi referenti fa sapere al quotidiano Il Resto del Carlino: "I fatti di Udine sono stati particolari, meritavano una disamina e precisi distinguo. Colpire tutta la tifoseria impedendole di seguire la squadra in due trasferte importanti è ingiusto. Quando si fanno errori, è doveroso pagarli. Ma non devono farlo quelli che non hanno alcuna responsabilità. Questa penalizzazione generalizzata è uno sputo in faccia a una intera città". L'avvocato Gabriele Bordoni preannuncia un ricorso al TAR del Lazio.