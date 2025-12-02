Tornata alla vittoria contro il Pisa, l'Inter fa il suo esordio in Coppa Italia nella sfida casalinga contro il Venezia, l'unica squadra di Serie B arrivata agli ottavi. I lagunari nel turno precedente hanno eliminato il Verona, ma contro i nerazzurri la loro avventura rischia - secondo gli esperti - di giungere al capolinea: l'1 si gioca infatti a 1,12 su 888sport, mentre pareggio e affermazione della formazione di Stroppa – riporta Agipronews - sono in lavagna, nell'ordine, a 7 e 13. Cinque delle ultime sei partite giocate dal Venezia sono terminate con almeno tre reti complessive, come sei delle ultime nove con in campo l'Inter: a San Siro è ancora favorito l'Over, visto a 1,50 su Sisal, mentre l'Under è fissato addirittura a 2,50. La scorsa stagione, i nerazzurri vinsero 1-0 tutte e due le sfide di campionato contro i lagunari: questo esito si gioca a 7,50, ma il risultato esatto favorito è il 2-0, visto a 5,50. Tra i pareggi sale a 16 l’1-1, mentre le quote volano in caso di successo dei ragazzi di Stroppa: lo 0-1 è fissato a 40, l'1-2 a 60.

Cristian Chivu ricorrerà ampiamente al turn-over e in attacco potrebbero partire titolari Pio Esposito e Yoan Bonny: un gol dell'azzurro vale 1,80, quello dell'attaccante francese 2. Chance anche per il centrocampista francese Andy Diouf, arrivato in estate dal Lens: il suo primo gol italiano vale 6 volte la posta. Nel Venezia occhio al bomber Andrea Adorante (6 centri nel campionato cadetto), la cui rete è fissata a 7,50.