In occasione del seminario 'Le mafie nello sport. Lo sport contro le mafie', tenutosi all’Università LUMSA di Roma, il sostituto procuratore nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Antonio Ardituro, ha parlato ampiamente del rapporto esistente fra criminalità organizzata e sport, con particolare riferimento al calcio: "È lo sport intorno al quale c’è un grande giro di affari, quindi il primo punto fermo è che dove ci sono grandissimi interessi economici, c’è un focus di attenzione delle organizzazioni criminali e mafiose. Abbiamo traccia dell’infiltrazione diretta di organizzazioni mafiose in società di calcio. Infiltrazione diretta significa che organizzazioni mafiose hanno assunto nel tempo, è emerso negli atti giudiziari di importanti inchieste, il controllo di società di calcio, società dilettantistiche, qualche volta anche società professionistiche, magari di serie minori. È un fenomeno molto presente nei territori più periferici, però è un fenomeno particolarmente importante".

Ardituro va poi maggiormente nel dettaglio: "C’è un altro tema complesso, che interessa la Serie A e la Serie B, e che oggi rappresenta un grande problema per il quale il mio ufficio segue queste vicende, quello delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali camorristiche nelle tifoserie organizzate e del rapporto tra le tifoserie organizzate e le società di calcio, perché è un doppio livello che bisogna intercettare, che bisogna identificare e che rappresenta veramente il cuore del problema. Abbiamo esempi clamorosi, perché se io vi parlo di Juventus, di Inter, di Milan, di Roma, di Lazio, di Napoli, vi sto parlando del calcio che ci piace quello che vediamo alla domenica sportiva. E proprio questo nostro calcio, però ci ha presentato le infiltrazioni di ‘ndrangheta nelle tifoserie organizzate della Juventus; un processo di appena un anno fa, ha individuato infiltrazioni radicate ai livelli più alti della tifoseria organizzata del Milan e dell’Inter, che sono sfociate in regolamenti di conti con omicidi; le vicende di Diabolik della Lazio. Fenomeni che in passato hanno interessato la tifoseria organizzata del Napoli, di cui mi sono occupato direttamente. In questo momento, il mio ufficio ha ottenuto da tre diversi tribunali che si occupano di misure di prevenzione, provvedimenti di amministrazione giudiziaria di Crotone, Foggia e Juve Stabia. Il mio ufficio sta continuando a svolgere degli accertamenti anche sui fatti milanesi dell‘Inter e del Milan".