Quasi in habitué della squadra dell'anno del Gran Galà del Calcio AIC, visto che Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è entrato per la quarta volta nella Top 11 idele della stagione, lui che già aveva avuto questo riconoscimento nel 2021, 2023 e 2024. L'Inter non è riuscita ad arrivare allo Scudetto, ma la sua è stata una presenza focale nelle dinamiche della squadra nerazzurra, al punto da sfiorare addirittura le settanta presenze in stagione. Dal proprio profilo Instagram, Bastoni esprime la sua soddisfazione per questo nuovo riconoscimento e "per ogni traguardo raggiunto".