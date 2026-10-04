A margine del FIP Gold Mediolanum Padel Cup di Perugia, l'ex difensore della Roma Vincent Candela analizza la prima parte di stagione della squadra di Gian Piero Gasperini, terminata col pareggio subito in rimonta contro l'Inter: "L'Inter è una squadra contro cui non è facile giocare. Ha sempre segnato almeno due gol e poi ha spesso vinto. Contro la Roma, però, non è successo. La squadra nerazzurra resta favorita per lo Scudetto, ma il pareggio all'Olimpico prima della sosta ha dato alla Roma ancora più carica, fiducia e consapevolezza. La vittoria è sfumata, ma è andata bene così".

Alla ripresa del campionato, i giallorossi saranno attesi dal Como: "Sarà sicuramente una bella partita dal punto di vista tattico; Gasperini e Cesc Fabregas sono due allenatori diversi, ma entrambi hanno una personalità ben precisa. Penso che l'Inter sia sempre la favorita e che lotterà con la Roma. Credo che la Roma sarà la squadra più vicina ai nerazzurri, con il Como un po' più indietro".