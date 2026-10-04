L’amichevole disputata ieri ad Appiano Gentile contro il Lumezzane ha dato a Cristian Chivu le risposte che cercava. Il tecnico dell’Inter aveva richiesto il test proprio per sfruttare la sosta e verificare le condizioni dei giocatori reduci da problemi fisici. Le indicazioni sono state positive soprattutto per Federico Dimarco e Djed Spence, entrambi protagonisti della gara a porte chiuse.

Dimarco ha smaltito il problema al ginocchio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Dimarco avrebbe superato completamente il problema fisico accusato contro il Napoli. L’esterno ha disputato l’intera amichevole, fornendo allo staff nerazzurro rassicurazioni sulla distorsione al ginocchio. Resta da capire quale sarà la gestione in vista della trasferta di Parma, ma il giocatore può essere considerato nuovamente a disposizione.

Spence può partire titolare contro il Parma

Segnali incoraggianti anche da Spence, rimasto in campo per circa 60 minuti. Il laterale non è ancora pronto per sostenere una partita completa, ma ha bisogno di accumulare minuti per accelerare il proprio inserimento. Proprio per questo motivo prende quota l’ipotesi di una maglia da titolare contro il Parma, con una sostituzione programmata nel corso della gara.

Chivu ritrova anche altre alternative

Le buone notizie non si fermano ai due esterni. Anche Jones sta mostrando progressi nell’inserimento nei meccanismi della squadra, mentre Mkhitaryan continua a rappresentare una soluzione affidabile per esperienza e qualità. Il test contro il Lumezzane ha quindi lasciato in eredità a Chivu un’Inter più ricca di alternative in vista della ripresa del campionato.