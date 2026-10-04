"Sorprendente". Questo è l'aggettivo che Borja Valero, intervistato da Sport Mediaset, usa per definire questo avvio di campionato. "C'erano dei dubbi su alcune squadre con nuovi allenatori. L'Inter è sopra tutti per livello di rosa, la Roma non sorprende più perché Gian Piero Gasperini fa sempre bene. Sicuramente i giallorossi saranno la rivale principale dei nerazzurri, anche se altre rivali ci saranno. I nerazzurri restano comunque la squadra da battere".

Chi prendi tra Lautaro Martinez e Malen?

"Lautaro, giocatore che trascina la squadra e ogni volta che è in campo la squadra gioca meglio".

L'Inter dovrebbe rinnovare il contratto a Calhanoglu?

"Sì. Credo che abbia dimostrato di essere uno dei migliori giocatori del campionato in quella posizione".