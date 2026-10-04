Sono stati i momenti di difficoltà vissuti da Alessandro Bastoni nel corso della scorsa stagione. Il difensore dell'Inter, rilanciatosi in queste ultime settimane grazie ai sigilli in Nazionale, è stato a lungo oggetto di dibattito a causa di alcuni episodi che ne hanno condizionato rendimento e umore. A ripercorrere queste tappe è il quotidiano Il Giorno: "Fosse stato ancora il periodo buio, chissà. Chi può dirlo, se quel pallone calciato da Alessandro Bastoni verso la porta della Francia sarebbe finito in rete, dopo la deviazione di Jacquet, intervenuto nel disperato tentativo di evitare il pareggio italiano. O se invece, nell’imponderabilità del gioco, sarebbe finito fuori, sul palo, alto". Nel corso dell'analisi, il quotidiano ha poi ricordato i momenti più complessi e controversi vissuti dal classe 1999 nel corso della scorsa stagione: "Da quel San Valentino in cui aveva esultato alle spalle di Kalulu, dopo il rosso sventolato da La Penna in direzione del francese, gliene sono accadute di ogni. Critiche pesantissime, per aver accentuato il contatto con l’avversario, inducendo l’arbitro all’errore durante Inter-Juventus, la partita sbagliata per sperare che il giorno dopo si parli di altro. Fischi a Lecce, poi a Como, ovunque andasse a giocare da avversario in trasferta. Poi un infortunio, poco prima dei playoff mondiali, rientrando in condizioni non ottimali e pagando con l’espulsione che condiziona Bosnia-Italia, la serata di Zenica costata la terza esclusione di fila dai Mondiali per la nostra nazionale. Un tourbillon nel quale arrivano due trofei nel club (Scudetto e Coppa Italia) mentre il ragazzo resta silente, protetto dall’ambiente Inter ma quasi costretto a non proferire parola, a godersi nel proprio guscio il raccolto della stagione".