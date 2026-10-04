"Ci saranno cambiamenti". Roberto Mancini l'ha detto in conferenza stampa e così sarà. Gli azzurri sfidano domani sera la Turchia al Dall'Ara di Bologna e sono previsti diversi cambi di formazione rispetto all'undici visto contro la Francia. Secondo Sky Sport, tra i pali ci sarà ancora Donnarumma; in difesa torna dal 1' Di Lorenzo a destra, con Mancini e Bastoni coppia centrale e Ruggeri a sinistra. In mediana si rivedrà nuovamente titolare Nicolò Barella, al fianco del regista Romano e dell'altra mezz'ala, Doumbia. Possibile chance dal 1' anche per Vergara e Maldini sulla trequarti alle spalle di Scamacca.