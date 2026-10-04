Possiamo aspettarci un ampio turnover? Rispondendo a questa domanda, alla vigilia di Francia-Belgio, Zinedine Zidane è rimasto vago, pur confermando che apporterà delle modifiche all'undici itolare sceso in campo venerdì scorso contro l'Italia: "Ci saranno dei cambiamenti, questo è certo - le parole del ct dei Bleus in conferenza stampa -. Sarà la nostra quarta partita, non bisogna fare mosse azzardate. Faremo cambi intelligenti e, soprattutto, per restare competitivi".

Dobbiamo aspettarci di vedere in campo chi non ha ancora giocato? Leny Yoro o uno dei portieri di riserva?

"Vedrete domani chi giocherà. Il portiere, Leny... Vedremo. Mike è il nostro titolare tra i pali e gli altri due lavorano benissimo; abbiamo già fatto il punto della situazione con Fabien (Barthez, ndr").

Avete schierato formazioni diverse di volta in volta, quale è l'idea di base di questa scelta?

"Serve a far capire che tutti sono coinvolti e partecipi in questa squadra, e a dimostrare che c'è molta concorrenza nella nazionale francese".