Dopo la partita giocata contro il Rayo Vallecano, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha analizzato quanto fatto vedere dai suoi uomini in questo test dove i rossoblu hanno prevalso ai calci di rigore sugli iberici: "Abbiamo voluto fare questo test contro un avversario di alto livello per raccogliere determinate indicazioni in vista della ripresa del campionato. Non abbiamo mutato lo spirito, mi fa piacere avere visto qualche nostro giovane, come Akarakiri e Piro, mi dispiace non aver potuto utilizzare Kevin Carlos che avrebbe messo minuti nelle gambe ma ieri mattina ha accusato un fastidio al retto femorale e lo valuteremo nei prossimi giorni. Tutti i ragazzi chiamati in causa si sono ben disimpegnati, da Sugawara a Yanis Massolin passando per tutti coloro che sin qui hanno avuto meno minutaggio".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 18:26 Renard, CT Costa d'Avorio: "Bonny-Wahi in campo insieme, ecco perché"
- 18:11 Fabregas: "Il no all'Inter per coraggio o paura? So che un allenatore..."
- 17:57 Marchegiani: "Frattesi? Se sfruttato è fortissimo. All'Italia serve tranquillità"
- 17:42 Romani, Consiglio Reg. Lombardia: "Nuovo San Siro? Certo che si farà"
- 17:28 Nel 2010 anche Alvini fece Triplete col Tuttocuoio: "E Mourinho mi disse..."
- 17:13 Serie A Women, l'Inter di Sassarini contro il Como di Tramezzani: le ufficiali
- 16:59 Capello: "Barella al tramonto? No, con lui l'Italia poteva vincere venerdì"
- 16:44 Borja Valero: "L'Inter deve rinnovare Calhanoglu, è uno dei migliori"
- 16:30 Gattuso: "Frattesi-Lazio, scelta incredibile. Ma era un passo da fare"
- 16:15 Argentina, Scaloni: "Vogliamo dare continuità all'attacco Lautaro-Julian"
- 16:02 Croazia, dopo il 7-0 contro l'Inghilterra palestra per Sucic e gli altri titolari
- 15:48 Da Cunha 'colpevole' per il gol di Bastoni: "Tutto è successo in fretta"
- 15:34 Inter U20, il calendario fino a gennaio: ecco quando giocano i nerazzurri
- 15:19 Italia, Bastoni fa tris domani a Bologna? La quota è invitante
- 15:04 Bologna, allenamento congiunto con l'Ascoli: primo test per Darmian
- 14:50 M'Vila: "Scelsi l'Inter perché entrambi avevamo voglia di tornare in alto"
- 14:36 Savoy: "Svizzera disattenta sul gol, Akanji non ha impostato l'azione"
- 14:21 Reggiani chiuso al BVB, possibile ritorno in Italia: l'Inter si è informata
- 14:07 Cagliari, Pisacane: "Col Rayo hanno fatto tutti bene, anche Massolin"
- 13:53 Battocletti: "Tutti abbiamo a cuore l'Inter. I giocatori mi hanno sorpreso..."
- 13:38 Francia, Zidane: "Contro il Belgio ci saranno dei cambiamenti"
- 13:24 Foto con le coppe dello Scudetto e della Coppa Italia: grande festa per l'Inter Club di Feltre
- 13:09 Il Giorno - Bastoni risplende dopo mesi di buio e di chiacchere
- 12:54 FIGC, con il commissariamento a rischio anche Euro 2032
- 12:40 Rimpianto Bastoni per il Barcellona, c'era anche il Real. Nuovo assalto in estate?
- 12:25 Pjanic: "Inter favorita, presto per parlare di Juventus da titolo"
- 12:10 Immobile: "Inzaghi è l'allenatore a cui devo di più in assoluto"
- 11:56 Diouf, parla il fratello Waly: "La Nazionale giusto riconoscimento per il suo lavoro"
- 11:42 Scaloni: "Coppia Lautaro Martinez-Alvarez? Penso possa dare i suoi frutti"
- 11:28 Bufera anche su Buonfiglio: il figlio è dirigente della Kings League
- 11:14 CorSera - Bastoni si rilancia in Nazionale con due reti pesantissime
- 11:00 Stramaccioni: "Esposito fondamentale quando palleggi. Barella ci rappresenta"
- 10:46 Damiani: "Roma bell'ambiente, ma l'Inter è favorita"
- 10:32 GdS - Agbonifo in gol, Chivu lo osserva e valuta il debutto
- 10:18 TS - Spence inizia a farsi conoscere: buone indicazioni per Chivu
- 10:04 Spalletti: "All'Inter alleni una tradizione, alla Juve una mentalità"
- 09:56 CdS - Chivu e Bastoni: c'è il tecnico dietro la rinascita del difensore
- 09:41 CdS - Dimarco recuperato e Spence scalpita: Chivu sorride dopo il Lumezzane
- 09:27 Palacios debutta in Nazionale: "Felice di esordire con la maglia più bella del mondo"
- 09:12 CdS - Barella torna titolare contro la Turchia: Mancini prepara 6-7 cambi
- 08:57 Argentina, Lautaro esulta: "Felice per questo traguardo, avanti per altri successi"
- 08:42 Argentina, Lautaro nella storia: superato Aguero come terzo marcatore all time
- 08:28 GdS - Spence, test Lumezzane superato: ora Chivu lo valuta per il Parma
- 08:14 GdS - Bastoni, dal quasi addio alla rinascita: ora l'Inter pensa al rinnovo
- 08:00 GdS - Attacco da record ma quante occasioni sprecate: Chivu vuole più cinismo
- 00:00 Bastoni zittisce fischi e teppisti
- 23:57 Como Women, il vice allenatore Borin: "Inter forte in ogni reparto"
- 23:42 Italia, Mancini vuole coinvolgere tutti: contro la Turchia altri cambi?
- 23:28 Adornato: "Ecco come conduciamo lo sviluppo internazionale dell'Inter"
- 23:23 InterNazionali - Costa d'Avorio ko contro il Camerun: Bonny in campo nel secondo tempo
- 23:14 Vieri: "Fare 15 gol in una stagione per me era fallimento totale"
- 22:45 InterNazionali - Svizzera, successo in rimonta contro la Slovenia: Akanji in campo tutta la partita
- 22:31 Conclusioni verso la porta, il dato della Serie A: c'è un interista con la media alta
- 22:16 Bastoni cambia tutto: due prestazioni di alto livello per dimenticare la Bosnia
- 21:47 Argentina-Burkina Faso, calcio d'avvio nella notte: Lautaro ancora in coppia con Alvarez?
- 21:33 Cinismo sotto porta: Inter intorno al 9%. Il dato a confronto con le altre big
- 21:19 Seba Esposito, emozione social al fianco di Pio: "Il sogno continua"
- 21:05 Sosta da capolista per l'Inter U20: quali giovani stanno facendo la differenza
- 20:51 Tacchinardi: "Inter, Como e Roma tra le prime tre. Sulla Juventus dico che..."
- 20:37 Peterson: "Lautaro Martinez è un genio. Ecco cosa farei con Marotta"
- 20:23 Altobelli: "Esposito è un grande goleador. Sulla Champions League..."
- 20:09 Svizzera-Slovenia, Akanji titolare nel 4-2-3-1 scelto da Yakin: la formazione
- 19:55 InterNazionali - L'Inghilterra demolisce la Croazia di Sucic
- 19:40 Pato: "Ho parlato con Cardinale e mi ha detto che vincerà tutto con il Milan"
- 19:26 "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 19:13 Trovati, Museo San Siro: "Siamo il secondo museo più visitato a Milano"
- 18:59 Finlandia-Albania 2-1, Asllani e Manaj non evitano la sconfitta delle Aquile
- 18:44 Gila: "Mi voleva anche l'Inter, ma ecco perché ho scelto il Milan"
- 18:30 Analisi Yoodata: Milano è nerazzurra, gli interisti in città più dei milanisti
- 18:17 Qui Parma - Weekend libero, si torna al lavoro lunedì a Collecchio