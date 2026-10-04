Dopo la partita giocata contro il Rayo Vallecano, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha analizzato quanto fatto vedere dai suoi uomini in questo test dove i rossoblu hanno prevalso ai calci di rigore sugli iberici: "Abbiamo voluto fare questo test contro un avversario di alto livello per raccogliere determinate indicazioni in vista della ripresa del campionato. Non abbiamo mutato lo spirito, mi fa piacere avere visto qualche nostro giovane, come Akarakiri e Piro, mi dispiace non aver potuto utilizzare Kevin Carlos che avrebbe messo minuti nelle gambe ma ieri mattina ha accusato un fastidio al retto femorale e lo valuteremo nei prossimi giorni. Tutti i ragazzi chiamati in causa si sono ben disimpegnati, da Sugawara a Yanis Massolin passando per tutti coloro che sin qui hanno avuto meno minutaggio".