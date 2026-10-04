L'Inter Women centra la seconda vittoria consecutiva in campionato battendo 2-0 il Como per la soddisfazione di David Sassarini: "Quella di oggi è una vittoria molto importante, stiamo giocando bene. La cosa che stiamo facendo davvero bene, preparando le partite anche con poco tempo, è che siamo in grado di riconoscere le situazioni di campo nel corso della partita - le parole del tecnico delle nerazzurre a Inter TV -. Questo è uno degli aspetti principali di una squadra forte: anche se siamo stanchi continuiamo a spingere, è li che si vede la squadra forte che ha voglia di vincere, è la cosa che mi rende più felice. La squadra si impegna e tutte si fanno trovare pronte, è il valore aggiunto che abbiamo. Oggi abbiamo affrontato una delle migliori squadre che ho visto fino ad ora, possono tranquillamente arrivare tra le prime cinque, e questo dà ancora più valore al nostro lavoro. Crediamo nelle nostre idee, ci alleniamo tutti i giorni per questo e cerchiamo di capire che siamo una squadra forte".
Primo bilancio stagionale.
"Arriviamo bene alla sosta e le ragazze si sono meritate del riposo: dalla prossima settimana riprenderemo a preparare la prossima partita con la solita intensità e con la solita attenzione. La verità è che ci stiamo abituando a giocare ogni tre giorni, una situazione che non ci spaventa, dobbiamo continuare su questa squadra con un'idea chiara di cosa dobbiamo fare in tutte le zone del campo".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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