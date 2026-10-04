Lautaro Martinez è un toro insaziabile. Il centravanti dell'Inter sta brillando anche con l'Argentina ed è arrivato a 42 reti con la Nazionale, raggiungendo Sergio Aguero nella graduatoria dei migliori marcatori della Selección. Ma c'è già un prossimo riferimento nel mirino: si chiama Gabriel Omar Batistuta, fermo a quota 54. Più distante invece Lionel Messi, che martedì giocherà la partita d'addio con l'Albiceleste e riceverà sicuramente una standing ovation che durerà 90 e più minuti.

Sezione: News / Data: Dom 04 ottobre 2026 alle 22:55
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione