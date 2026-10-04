Lautaro Martinez è un toro insaziabile. Il centravanti dell'Inter sta brillando anche con l'Argentina ed è arrivato a 42 reti con la Nazionale, raggiungendo Sergio Aguero nella graduatoria dei migliori marcatori della Selección. Ma c'è già un prossimo riferimento nel mirino: si chiama Gabriel Omar Batistuta, fermo a quota 54. Più distante invece Lionel Messi, che martedì giocherà la partita d'addio con l'Albiceleste e riceverà sicuramente una standing ovation che durerà 90 e più minuti.