Il travolgente successo in casa della Turchia e il prezioso pareggio a Parigi in casa della Francia hanno rilanciato il cammino dell'Italia in Nations League, dopo l'amarissimo debutto del Mancini-bis allo stadio Olimpico contro il Belgio. Gli Azzurri devono ora cercare continuità nella sfida di Bologna di domani sera, dove torneranno ad affrontare la nazionale allenata da Vincenzo Montella. I turchi non hanno mai vinto nei 14 precedenti (10 vittorie azzurre e 4 pareggi) e l'ultimo scontro diretto in Italia, in gare ufficiali, evoca i dolcissimi ricordi del debutto a Euro 2020, primo passo verso il trionfo finale azzurro. Ricordi vivaci anche nella memoria dei bookmaker, che offrono il primo colpo interno del secondo ciclo del Mancio a 1,45 su Goldbet e Better, con il pareggio (come nell'ultima amichevole giocata a giugno 2024) a 4,75 e il primo storico segno «2» a 6,00 volte la posta. L'Over ha prevalso in tre delle ultime quattro sfide ed è in vantaggio, a 1,47, sull'Under, indicato a 2,50. Fra i risultati esatti in evidenza, a 10,00, un nuovo 3-0 come nell'Europeo tinto di azzurro. Se uno 0-0, come nell'ultimo pareggio, è fissato a 16,00, si sale a 17,00 per lo 0-1 turco.

Mancini dovrebbe lasciare spazio a Gianluca Scamacca al centro dell'attacco: la prima rete dell'atalantino nel torneo paga 2,00, mentre si gioca a 8,50 il tris del difensore bomber Alessandro Bastoni, a segno all'andata e venerdì a Parigi contro la Francia. Fra gli ospiti, Montella si affida ad Arda Guler e a Baris Yilmaz, autore del goal della bandiera a Bursa. Entrambi sono offerti a 3,85.