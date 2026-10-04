Protagonista nella vittoria di Inter Women sul Como con un rigore procurato e un assist, Benedetta Glionna si è soffermata ai microfoni Inter TV per fare un bilancio di questo avvio di stagione superpositivo per le nerazzurre: "Sono stati mesi intensi, abbiamo giocato tante partite e abbiamo cercato di affrontarle nello stesso modo - le sue parole -. Quella di oggi è un'ottima vittoria che ci fa bene: ci aspettavamo una partita tosta, il Como Women è una squadra molto organizzata, che gioca bene; ci aspettavamo grande intensità ma siamo state brave a sfruttare le nostre qualità. Sicuramente arriviamo alla sosta felici di questa vittoria che ci dà fiducia: continueremo con il nostro lavoro seguendo le nostre idee".