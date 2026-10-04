Protagonista nella vittoria di Inter Women sul Como con un rigore procurato e un assist, Benedetta Glionna si è soffermata ai microfoni Inter TV per fare un bilancio di questo avvio di stagione superpositivo per le nerazzurre: "Sono stati mesi intensi, abbiamo giocato tante partite e abbiamo cercato di affrontarle nello stesso modo - le sue parole -. Quella di oggi è un'ottima vittoria che ci fa bene: ci aspettavamo una partita tosta, il Como Women è una squadra molto organizzata, che gioca bene; ci aspettavamo grande intensità ma siamo state brave a sfruttare le nostre qualità. Sicuramente arriviamo alla sosta felici di questa vittoria che ci dà fiducia: continueremo con il nostro lavoro seguendo le nostre idee". 

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 04 ottobre 2026 alle 22:13 / Fonte: inter.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.