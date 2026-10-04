Intervenuto sulle frequenze di Sky Sport verso Italia-Turchia, Nicolò Barella ha parlato così del momento degli azzurri: "Il raduno è stato lungo e faticoso, ci sono state tante partite e dobbiamo onorare tutti gli impegni. Sta nascendo un'Italia di personalità, che ha voglia di ritrovarsi con entusiasmo".

Come l'hai ritrovato Mancini?

"Sicuramente è sempre lo stesso mister, al quale piace tanto lavorare con i propri calciatori e portare entusiasmo. E' fondamentale liberare la testa dopo tutte le difficoltà di questi anni. Vogliamo riprenderci quello che vogliamo e ritrovarci".

Donnarumma ha sofferto tanto questo periodo negativo della nazionale...

"Quando inizi la tua carriera in nazionale vincendo un Europeo e poi manchi due volte i Mondiali, di certo ti senti responsabile. Devi trovare forza dentro di te, alla fine è quello. Quella notte in Bosnia è stata difficile, vedere il Mondiale da casa non è stato facile ma nella vita e nel calcio dobbiamo andare avanti e ora cercheremo di fare il meglio".

Non siamo abituati a vederti in panchina, come accaduto contro la Francia.

"Negli ultimi anni ho sempre giocato titolare, ma questo è uno sport di squadra. L'Italia non è Barella, ma tutto il gruppo che sta facendo un lavoro importante. Io do la mia disponibilità, poi le scelte le fa il mister".