Domani si giocherà l'ultima e decisiva partita del Gruppo E delle qualificazioni all'Europeo Under 21 all'Adriatico di Pescara. Come evidenzia l'ANSA, sono 6.800 i biglietti emessi. Lo rende noto la Figc: è stata inoltre aperta la vendita dei tagliandi anche per la Curva Sud. I biglietti possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it al costo simbolico di un euro.

Francesco Camarda ha parlato così nella giornata di oggi: "Con la Polonia è una partita come le altre: giocheremo per vincere, ma cercando di mettere in mostra i nostri valori. Siamo una squadra forte, siamo un gruppo molto unito e quindi non mi preoccupa questa partita, perché siamo pronti", ha concluso.

Sezione: News / Data: Dom 04 ottobre 2026 alle 23:09 / Fonte: ANSA
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione