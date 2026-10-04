Domani si giocherà l'ultima e decisiva partita del Gruppo E delle qualificazioni all'Europeo Under 21 all'Adriatico di Pescara. Come evidenzia l'ANSA, sono 6.800 i biglietti emessi. Lo rende noto la Figc: è stata inoltre aperta la vendita dei tagliandi anche per la Curva Sud. I biglietti possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it al costo simbolico di un euro.

Francesco Camarda ha parlato così nella giornata di oggi: "Con la Polonia è una partita come le altre: giocheremo per vincere, ma cercando di mettere in mostra i nostri valori. Siamo una squadra forte, siamo un gruppo molto unito e quindi non mi preoccupa questa partita, perché siamo pronti", ha concluso.