Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Turchia. La formazione resterà invariata? Mancini risponde così: "Qualcosa cambieremo. Chiaramente ci sono stati solo due giorni e rispetto alle gare con Turchia e Francia cambieremo qualcosa. Nella mia testa qualcuno non ci sarà, ma per gli altri valuteremo fino all'ultimo".

Cosa rappresenta Barella per questo gruppo?

"È ancora giovane, può rappresentare ancora tanto per la Nazionale. Sono d'accordo con lui: deve recuperare in termini di gol".