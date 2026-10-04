Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Turchia. La formazione resterà invariata? Mancini risponde così: "Qualcosa cambieremo. Chiaramente ci sono stati solo due giorni e rispetto alle gare con Turchia e Francia cambieremo qualcosa. Nella mia testa qualcuno non ci sarà, ma per gli altri valuteremo fino all'ultimo".

Cosa rappresenta Barella per questo gruppo?
"È ancora giovane, può rappresentare ancora tanto per la Nazionale. Sono d'accordo con lui: deve recuperare in termini di gol".

Sezione: News / Data: Dom 04 ottobre 2026 alle 19:37
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione