RMC Sport ipotizza una mezza rivoluzione a livello di formazione da parte di Zinedine Zidane, ct della Francia, per gara di domani contro il Belgio, la quarta e ultima di Nations League di questa finestra internazionale: rispetto alla sfida di venerdì scorso contro l'Italia, Zizou sarebbe pronto a fare almeno cinque cambi apportando delle modifiche in ogni reparto, compreso quello del poritere. Non è escluso che Guillaume Restes, infatti, possa fare il suo esordio tra i pali sostituendo Mike Maignan, sempre titolare da quando l'ex Real Madrid si è seduto in panchina.

La difesa, orfana dello squalificato Dayot Upamecano, probabilmente cambierà aspetto. Ecco perché può sperare nella titolarità anche Andy Diouf, che proprio col Belgio aveva fatto il suo debutto assoluto con la selezione maggiore transalpina. Cambi sono previsti anche in mezzo al campo, mentre in attacco il turnover potrebbe permettere a Esteban Lepaul di partire dal via per la seconda volta in meno di una settimana.