L'Inter supera il Lumezzane per 2-0 nel test disputato ieri ad Appiano Gentile. Un'amichevole organizzata durante la sosta per permettere a Cristian Chivu di mantenere alta la condizione della squadra, ma anche per osservare da vicino alcuni elementi meno impiegati e i giovani dell'Under 23. Le due società hanno concordato di disputare una gara dalla durata ridotta, con due tempi da 35 minuti, così da evitare di sottoporre i giocatori a un carico eccessivo. Il risultato finale ha premiato i nerazzurri, in gol con Henrikh Mkhitaryan e Richi Agbonifo.

Agbonifo, gol e riflettori puntati

A prendersi la scena è stato soprattutto Agbonifo, attaccante classe 2006 attualmente protagonista con l'Inter Under 23 in Serie C. Nato e cresciuto a Verona da genitori nigeriani, il giovane nerazzurro è già stato convocato dalle Nazionali giovanili italiane. La rete realizzata contro il Lumezzane rappresenta un'altra occasione per mettersi in mostra davanti a Chivu, che sta seguendo da vicino la crescita dei giovani del club.

Chivu pensa al debutto?

Il rendimento di Agbonifo - scrive La Gazzetta dello Sport - potrebbe aprire anche una prospettiva interessante in ottica prima squadra. La Gazzetta dello Sport sottolinea infatti la possibilità che, prima o poi, Chivu possa concedergli l'esordio con i grandi, seguendo il percorso già intrapreso da Lavelli e Mosconi, entrambi coinvolti nel tour estivo. Per il momento si tratta soltanto di un'ipotesi, ma il gol al Lumezzane rappresenta un altro piccolo passo nel percorso di crescita del giovane attaccante.