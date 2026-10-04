L'Inter supera il Lumezzane per 2-0 nel test disputato ieri ad Appiano Gentile. Un'amichevole organizzata durante la sosta per permettere a Cristian Chivu di mantenere alta la condizione della squadra, ma anche per osservare da vicino alcuni elementi meno impiegati e i giovani dell'Under 23. Le due società hanno concordato di disputare una gara dalla durata ridotta, con due tempi da 35 minuti, così da evitare di sottoporre i giocatori a un carico eccessivo. Il risultato finale ha premiato i nerazzurri, in gol con Henrikh Mkhitaryan e Richi Agbonifo.

Agbonifo, gol e riflettori puntati

A prendersi la scena è stato soprattutto Agbonifo, attaccante classe 2006 attualmente protagonista con l'Inter Under 23 in Serie C. Nato e cresciuto a Verona da genitori nigeriani, il giovane nerazzurro è già stato convocato dalle Nazionali giovanili italiane. La rete realizzata contro il Lumezzane rappresenta un'altra occasione per mettersi in mostra davanti a Chivu, che sta seguendo da vicino la crescita dei giovani del club.

Chivu pensa al debutto?

Il rendimento di Agbonifo - scrive La Gazzetta dello Sport - potrebbe aprire anche una prospettiva interessante in ottica prima squadra. La Gazzetta dello Sport sottolinea infatti la possibilità che, prima o poi, Chivu possa concedergli l'esordio con i grandi, seguendo il percorso già intrapreso da Lavelli e Mosconi, entrambi coinvolti nel tour estivo. Per il momento si tratta soltanto di un'ipotesi, ma il gol al Lumezzane rappresenta un altro piccolo passo nel percorso di crescita del giovane attaccante.

Sezione: Rassegna / Data: Dom 04 ottobre 2026 alle 10:32
Autore: Ludovica Ferrante
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