Nadia Battocletti, regina italiana del mezzofondo, è stata intercettata da Sportitalia a Trento dove ha presenziato ad uno degli eventi del Festival dello Sport. Parlando ampiamente della sua passione ben nota per l'Inter che l'ha portata a essere ospite anche più di una volta ad Appiano Gentile. Ed è parlando proprio della Pinetina e del clima che si respira che inizia il suo discorso: "Il clima è molto sereno. Sono rimasta sorprsa nel vedere i giocatori così umani, così vicini a me, con la battutina pronta. È stato molto bello, oltre al fatto che tutti noi abbiamo a cuore la società Inter e vederli allenarsi, impegnarsi, lottare per tutti gli obiettivi che si sono posti è stato davvero molto bello".
Sezione: Focus / Data: Dom 04 ottobre 2026 alle 13:53
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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