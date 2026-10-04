Nadia Battocletti, regina italiana del mezzofondo, è stata intercettata da Sportitalia a Trento dove ha presenziato ad uno degli eventi del Festival dello Sport. Parlando ampiamente della sua passione ben nota per l'Inter che l'ha portata a essere ospite anche più di una volta ad Appiano Gentile. Ed è parlando proprio della Pinetina e del clima che si respira che inizia il suo discorso: "Il clima è molto sereno. Sono rimasta sorprsa nel vedere i giocatori così umani, così vicini a me, con la battutina pronta. È stato molto bello, oltre al fatto che tutti noi abbiamo a cuore la società Inter e vederli allenarsi, impegnarsi, lottare per tutti gli obiettivi che si sono posti è stato davvero molto bello".