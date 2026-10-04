Dopo il pareggio di Vienna in Champions League, l'Inter Women di David Sassarini torna a misurarsi nel palcoscenico della Serie A Women andando a rendere visita al Como Women di Paolo Tramezzani. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

COMO WOMEN (3-5-2): 22 Gilardi; 2 Marcussen, 5 Howard, 3 Ronan; 77 Borbye, 17 Vigliucci, 20 Simonetti, 13 Nesbeth, 6 Bergersen; 12 A. Nielsen, 9 Bernardi.

In panchina: 30 Ruma, 32 Babb, 4 Saga, 8 Hubaut, 10 Chidiac, 11 Bersiha, 16 Moretti, 19 Serra, 21 Viesti, 24 Bianchi, 27 Zamboni.

Allenatore: Paolo Tramezzani

INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 4 Van Diemen, 24 Milinković, 5 Andrés, 14 Robustellini; 18 Glionna, 6 Santi, 8 Vilhjálmsdóttir, 20 Detruyer; 26 Raphino, 9 Polli.

In panchina: 12 Forcinella, 99 Belli, 2 Kullberg, 7 Bugeja, 16 Tomašević, 17 Payne, 22 Schough, 29 Giudici, 33 Bartoli, 36 Cambiaghi, 46 Bressanone.

Allenatore: David Sassarini

Arbitro: Costa. Assistenti: D'Andria - Cattaneo. Quarto Ufficiale: Laugelli. Operatore FVS: Chimento

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 04 ottobre 2026 alle 17:13
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.