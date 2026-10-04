"La cosa più importante è cercare di trovare dentro di noi qualcosa per ripartire perché comunque la vita e il calcio sono così. Il mister in questo è bravissimo, fa sì che determinate situazioni restino fuori da Coverciano. Dobbiamo liberare un po' la testa, sentirci più liberi, ma responsabili allo stesso tempo. Penso che l'entusiasmo sia la cosa da cui ripartire, quello che abbiamo ritrovato in queste partite". Così Nicolò Barella, parlando a Vivo Azzurro TV, alla vigilia di Italia-Turchia.
A Parigi si è vista una squadra con maggior consapevolezza.
"Una squadra senza valori non sarebbe andata in Francia a giocare una gara del genere. Abbiamo cercato di vincere dopo il pareggio. Sta a noi dimostrare, riconquistare la fiducia degli italiani e ritrovare l'entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto".
Domani è una grande occasione per l'Italia?
"Sicuramente. Sappiamo che sarà difficile, il 4-1 dell'andata non conta, così come le assenze che hanno. E' una squadra ferita dopo gli ultimi risultati, quindi dobbiamo farci trovare pronti".
Questa Nazionale piace, la gara con la Francia è stata vista da quasi 8 milioni di spettatori.
"Possiamo solo ringraziarli, hanno risposto presente. L'unico modo che abbiamo di ridare loro entusiasmo è dimostrare che con la Francia non è stata solo una parentesi ma l'inizio di un percorso che ci porterà dove vogliamo".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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