Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone classe 2004, è l'oggetto di desiderio delle big italiane. Il club ciociaro gli ha fatto firmare il rinnovo di contratto fino al 2031 e nel frattempo si sono accesi i riflettori sul calciatore. Secondo quanto riferisce Gazzetta.it, la Juventus l'ha messo nel mirino. Ma gli scenari sono più ampi perché anche l'Inter lo segue con attenzione per il futuro. Non ci sono troppi dubbi sul fatto che Palmisani rappresenti una rivelazione di questa primissima porzione di stagione. La Juve si è mossa, ma c'è anche l'Inter.