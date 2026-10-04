Il primo bottino è stato positivo: d'altronde 13 punti nelle prime cinque partite, contando il pareggio con la Roma co-capolista, sono un buon inizio per l'Inter. Tra qualche giorno verrà archiviata la pausa per le nazionali e si ritornerà a fare sul serio. Sabato ci sarà il primo appuntamento dei sette match in venti giorni (praticamente una partita ogni tre giorni).

Si gioca praticamente ogni tre giorni e sarà fondamentali farsi trovare pronti. Chivu, in estate, ha voluto ampliare le qualità tecniche e strutturali della rosa proprio per affrontare periodi come quello che sta per arrivare. Sarà un mese di ottobre a dir poco infuocato tra campionato e Champions. Ma l'Inter c'è e vuole continuare a correre.