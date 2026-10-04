Alessandro Bastoni è stato tra i nomi più chiacchierati in estate in chiave mercato, sebbene non ci sia mai stata nessuna chiara apertura all'addio. Il difensore dell'Inter - dopo le difficoltà che aveva riscontrato dalla primavera scorsa in poi in Italia, soprattutto a livello ambientale - aveva comunque valutato la possibilità di lasciare la Serie A e in questo contesto si era inserito il Barcellona. Il quotidiano catalano Sport parla oggi di un vero e proprio rimpianto blaugrana. I catalani, infatti, hanno alla fine scelto di concentrare le proprie risorse su altri reparti, rinunciando all'acquisto di un nuovo centrale. Bastoni era però uno dei giocatori maggiormente apprezzati per caratteristiche tecniche e capacità di adattarsi a una squadra costruita per giocare il pallone e impostare dal basso.

Anche il Real Madrid aveva pensato a Bastoni

L'interesse nei confronti del difensore italiano non era comunque limitato al Barcellona. Anche il Real Madrid aveva valutato la possibilità di acquistarlo, senza però arrivare a presentare un'offerta formale. A fare la differenza è stata anche la posizione dell'Inter, disposta a prendere in considerazione una cessione soltanto davanti a una proposta molto importante, nell'ordine degli 80 milioni di euro. Bastoni è così rimasto a Milano, continuando a essere uno dei pilastri del progetto nerazzurro.

Bastoni, dall'Inter all'Italia: ora arrivano anche i gol

A confermare il valore del centrale sono soprattutto le prestazioni offerte in questo avvio di stagione. Bastoni è tornato a essere un riferimento della difesa dell'Inter, fondamentale sia nella fase difensiva sia nella costruzione dal basso. La crescita è evidente anche con la Nazionale. Durante questa sosta, infatti, il difensore ha segnato in entrambe le partite disputate dall'Italia, prima contro la Turchia e poi contro la Francia. Proprio contro i transalpini, il suo gol ha permesso agli Azzurri di conquistare un pareggio prezioso. Il quotidiano spagnolo non esclude un nuovo assalto in esatte, ma chiarisce come per convincere l'Inter sia necessaria un'offerta da capogiro. Altrimenti, il centrale resterà a Milano.