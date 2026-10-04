L'Inter ha iniziato a conoscere Djed Spence. Nel test a porte chiuse disputato ieri mattina ad Appiano Gentile contro il Lumezzane, l'esterno inglese ha giocato i suoi primi 50 minuti con la maglia nerazzurra. La sfida, articolata su due tempi da 35 minuti, si è conclusa con il successo dell'Inter per 2-0. Arrivato dal Tottenham a Ferragosto per 30 milioni di euro più 5 di bonus, Spence era stato costretto a rallentare il proprio inserimento a causa di un lieve infortunio rimediato durante la preparazione. Dopo essere tornato a lavorare in gruppo, Chivu lo ha schierato da quinto di destra nel 3-5-2, ricevendo indicazioni incoraggianti.

L'assist per Mkhitaryan e il lavoro sulla fascia

Come scrive Tuttosport, Spence è entrato subito nella manovra nerazzurra, partecipando all'azione del vantaggio firmato da Mkhitaryan e presentandosi in un paio di occasioni davanti al portiere. Il ritmo partita, però, è ancora da costruire. Per questo motivo è difficile immaginare un suo impiego da titolare contro il Parma o il Bruges: l'obiettivo sarà inserirlo gradualmente nelle rotazioni. Per raggiungere la condizione migliore potrebbero servire altre 2-3 settimane. "È un ragazzo che ha grande motore, va molto veloce e darà sicuramente una mano", ha commentato Paolo Sammarco, tecnico del Lumezzane.

Buone notizie anche da Jones e Dimarco

Oltre alla prima uscita di Spence, Chivu ha raccolto altre indicazioni positive. Curtis Jones ha fornito l'assist per il gol di Mkhitaryan ed è stato protagonista di altre iniziative interessanti, colpendo anche una traversa nella ripresa. Dimarco, completamente recuperato dal fastidio al ginocchio, ha preso parte al test. Calhanoglu, invece, ha lavorato a parte e dovrebbe tornare in gruppo da domani. La seconda rete è stata firmata dall'Under 23 Agbonifo, su assist di Kaczmarski.