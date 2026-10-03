Alla vigilia della sfida con l’Inter Women, in programma domani alle ore 18.00 allo stadio Mino Favini' di Meda, prende la parola il vice allenatore del Como Women, Davide Borin, che ha presentato così il match contro le nerazzurre: "Sicuramente incontriamo una buona squadra, forte in ogni reparto, noi però dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto dall'inizio della stagione, concentrandoci sul nostro percorso. La partita di Terni ci ha dato risposte positive. Più che guardare a loro e concentrarci sui loro aspetti, dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi. In settimana abbiamo lavorato bene, le ragazze ci stanno dando grande disponibilità. Dobbiamo quindi concentrarci su come affrontare la partita e su come possiamo mettere in difficoltà le avversarie, perché anche loro hanno dei punti deboli”.

Sull’approccio alla gara: “Sarà importante gestire i momenti della partita. Ci saranno sicuramente fasi in cui dovremo soffrire, come è successo contro la Ternana, ma in quell'occasione siamo state brave a gestirle e a reagire. Dovremo fare lo stesso anche domani. Le ragazze sono tranquille e positive e pensiamo di poter fare un'ottima prestazione. Poi possiamo vincere, perdere o pareggiare, ma sono abbastanza convinto che la prestazione da parte delle ragazze arriverà sicuramente, anche da chi partirà dalla panchina”.