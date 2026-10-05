In un simpatico connubio tra musica e sport, la cantante Malika Ayane e Nadia Battocletti salgono insieme sul palco del Festival dello Sport. E viene fuori all'improvviso un derby perché la cantante rivela la sua fede milanista alla quale la mezzofondista ribatte ribadendo il suo tifo per l'Inter: "Peluche con la sciarpa dell’Inter regalata dal papà. Ad aprile accolta ad Appiano Gentile. Mi hanno coccolata, tutti erano semplici e tranquilli".

La Ayane rivela di aver preso una direzione calcisticamente contraria a quella dei parenti: "Vengo da famiglia di interisti, cresciuta nel quartiere di Walter Zenga. Per il mio spirito di bastian contrario e grazie al Milan di Arrigo Sacchi sono diventata rossonera. E per i derby ho i miei riti. Sono da curva, canto i cori. Maignan è una guida, mi mette sicurezza, se dovessi fare una chiamata di emergenza chiamerei lui. E Modric: pare un danzatore, così leggero". 

Sezione: News / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 02:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.