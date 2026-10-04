Lautaro Martinez continua a scrivere la storia con la maglia dell'Argentina. Protagonista nel largo successo per 7-0 contro il Burkina Faso, in amichevole, l'attaccante e capitano dell'Inter ha raggiunto un nuovo importante traguardo personale con la Nazionale. Il Toro ha aperto le marcature approfittando della ribattuta dopo un calcio di rigore parato dal portiere avversario. Dopo la rete realizzata nel precedente 4-0 contro la Bolivia, Lautaro è così salito a quota 42 gol con l'Albiceleste, superando Sergio "Kun" Aguero al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori della storia della Nazionale.

Lautaro insegue Batistuta

Davanti all'attaccante dell'Inter c'è ora un'altra leggenda del calcio argentino e vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Gabriel Omar Batistuta, fermo a quota 54 reti. In vetta resta invece Lionel Messi, autore di 125 gol con la maglia dell'Argentina. La Pulga saluterà la Seleccion martedì 6 ottobre, quando l'Argentina affronterà il Benin al Monumental di Buenos Aires.

Da 1 a 42 in otto anni

Il 42° gol di Lautaro è arrivato quasi esattamente otto anni dopo il primo centro con la Nazionale. Era l'11 ottobre 2018 quando il centravanti segnò la sua prima rete con la camiseta Albiceleste nel successo per 4-0 in amichevole contro l'Iraq.

Goleada contro il Burkina Faso

Nel 7-0 contro il Burkina Faso, Lautaro non si è limitato al gol. Il capitano dell'Inter ha servito anche l'assist a Prestianni per il momentaneo 3-0, prima di lasciare il campo al 69' per fare spazio all'attaccante della Roma Santiago Castro. A completare la goleada argentina sono state le reti di Diallo, autore di un autogol, Prestianni, Nico Paz, Julian Álvarez, Franco Mastantuono e Giuliano Simeone.