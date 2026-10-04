Seconda partita da titolare in questo avvio di stagione per Aleksandar Stankovic, stasera in campo dal via nel match di Nations League del Philips Stadion di Eindhoven contro i Paesi Bassi di Xavi. Curiosamente, il. centrocampista dell'Inter, al quale Cristian Chivu ha concesso appena una manciata di minuti tra Monza e Udinese, era partito nell'11 iniziale ssmpre contro gli Orange, lo scorso 27 settembre. In quel caso, il figlio d'arte era rimasto in campo 59'. Oggi, il ct Veljko Paunovic gli dà un'altra chance importante schierandolo come centrale di una linea a quattro al fianco di Sasa Lukic; ai loro lati agiranno Lazar Samardzic e Kosta Nedeljkovic.

Sezione: News / Data: Dom 04 ottobre 2026 alle 20:04
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.