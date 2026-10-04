Seconda partita da titolare in questo avvio di stagione per Aleksandar Stankovic, stasera in campo dal via nel match di Nations League del Philips Stadion di Eindhoven contro i Paesi Bassi di Xavi. Curiosamente, il. centrocampista dell'Inter, al quale Cristian Chivu ha concesso appena una manciata di minuti tra Monza e Udinese, era partito nell'11 iniziale ssmpre contro gli Orange, lo scorso 27 settembre. In quel caso, il figlio d'arte era rimasto in campo 59'. Oggi, il ct Veljko Paunovic gli dà un'altra chance importante schierandolo come centrale di una linea a quattro al fianco di Sasa Lukic; ai loro lati agiranno Lazar Samardzic e Kosta Nedeljkovic.