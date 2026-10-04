Con il campionato Primavera-1 momentaneamente fermo per la sosta, l'Inter U20 aspetta la ripresa delle operazioni al comando della classifica. Lega Serie A ha però reso note le date delle partite fino alla 19a giornata, corrispondente alla fine del girone d'andata, prevista per l'11 gennaio. Ecco quando e contro chi giocherà la squadra di Emiliano Bigica.

Giornata 6 - sabato 10/10/2026 ore 11:00 Inter-Como
Giornata 7 - sabato 17/10/2026 ore 13:00 Lazio-Inter
Giornata 8 - domenica 25/10/2026 ore 15:00 Inter-Parma
Giornata 9 - venerdì 30/10/2026 ore 18:00 Inter-Roma
Giornata 10 - sabato 07/11/2026 ore 11:00 Atalanta-Inter
Giornata 11 - sabato 21/11/2026 ore 13:00 Inter-Juventus
Giornata 12 - domenica 29/11/2026, ore 11:00 Sassuolo-Inter
Giornata 13 - sabato 05/12/2026, ore 13:00 Torino-Inter
Giornata 14 - domenica 13/12/2026, ore 11:00 Inter-Hellas Verona
Giornata 15 - mercoledì 16/12/2026, ore 14:00 Cesena-Inter
Giornata 16 - sabato 19/12/2026, ore 13:00 Inter-Milan
Giornata 17 - sabato 02/01/2027, ore 15:00 Albinoleffe-Inter
Giornata 18 - giovedì 07/01/2027, ore 12:00 Inter-Lecce
Giornata 19 - lunedì 11/01/2027, ore 17:00 Fiorentina-Inter

Sezione: Giovanili / Data: Dom 04 ottobre 2026 alle 15:34
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.