Anche Luca Marchegiani ha detto la sua sulla nuova Nazionale di Roberto Mancini. I due sono stati compagni di squadra alla Lazio. L'ex portiere ha parlato a margine della FIP Gold Mediolanum Padel Cup Perugia, dove è sceso in campo con Davide Moscardelli, Paolo Di Canio e Vincent Candela. Ha iniziato: "Al di là delle difficoltà della prima partita con il Belgio, si è vista una squadra che ha ripreso un po’ le caratteristiche che aveva anche quella che ha vinto l’Europeo. Mancini crede nelle sue capacità, nella tecnica, nel gioco palla a terra".

Le parole di Marchegiani sulla nuova Italia di Mancini

Il talent di Sky Sport ha continuato: "Questo permette ai giocatori di riconoscere e di riconoscersi in una caratteristica. Ed è ciò che ha aiutato l’allenatore a far passare dei concetti. Ecco qual è il segreto di Mancini”. Storicamente legato alla Lazio, Marchegiani si è poi espresso sull'avvio di stagione di Davide Frattesi: "Ha delle peculiarità molto specifiche e, se viene sfruttato per le sue caratteristiche, diventa un giocatore fortissimo. Probabilmente quell’Inter e quel modo di giocare non erano la squadra che metteva in evidenza le sue qualità. Se gli si dà la possibilità di fare quello che gli sta facendo fare Gattuso nella Lazio, e quello che ha fatto in Nazionale, io penso che sia un giocatore importante per tutti".

L'ex portiere ha poi idee chiare su quali siano gli altri giocatori su cui puntare: "Donnarumma, Tonali e Pio Esposito". Sulla squadra invece ha detto: "L’Italia deve crescere e arrivare nella migliore condizione possibile alle partite che contano. Io sono convinto che queste partite, per quanto importanti, non vengano percepite con la sensazione della partita della vita, come è stato fatto in passato. L’obiettivo deve essere quello di arrivare alle partite decisive con la tranquillità e la consapevolezza di essere una squadra forte, che comunque le partite le può vincere. Questo è un po’ mancato nei passi falsi che ci hanno tenuto fuori dal Mondiale per tutti questi anni".