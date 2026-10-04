Non sono giorni facili per la Croazia. L'avventura del nuovo CT Slaven Bilic, erede di un incarico pesante dopo l'era Dalic, è iniziata con una vittoria e due sconfitte. L'ultima, ieri pomeriggio, è stata particolarmente pesante, con l'Inghilterra che ha battuto 7-0 Modric e compagni. Oggi, però, nonostante le aspettative della stampa e dei tifosi croati, Bilic ha scelto di evitare allenamenti punitivi.

Come rivela la testata Sportske Novosti, il commissario tecnico ha risparmiato la maggior parte dei titolari, impegnati in una sessione di recupero lontano dal campo. Protagonista di un curioso siparietto l'interista Petar Sucic. Il centrocampista classe 2003 è arrivato al campo per svolgere l'allenamento con la palla, ma lo staff tecnico lo ha rimandato in palestra. L'atmosfera comunque resta tesa.